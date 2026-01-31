Rendkívüli

Meghalt Fenyő Miklós

Szekunder szégyent emleget a mérhetetlen Momentum bukott „politikusa”

Szekunder szégyent emleget a mérhetetlen Momentum bukott „politikusa"

Fekete-Győr András
2026. 01. 31. 6:58
Fekete-Győr András, Facebook : „Kedves Jakab Péter! Őszintén szólva nem akartam megszólalni, mert úgy éreztem, a politikai szédelgésed önmagáért beszél, és felesleges minden kommentár. De látva, hogy feltett szándékod tovább égetni magad ország-világ előtt, engedj meg nekem a személyes ismerettségünk okán egy jótanácsot. Fejezd be ezt, kérlek. Elsősorban a saját méltóságod érdekében – bár tény, hogy nagy szívességet tennél nekünk is, ha megkímélnél ettől a folyamatos szekunder szégyentől.” 

