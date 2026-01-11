„Szélsőjobboldali tesztoszteron-nacionalizmus”

Ujhelyi István, Facebook: „Nem leszek népszerű: szerintem túlvagyunk azon a ponton, amikor ez az illiberális folyamat még egyszerűen visszafordítható lenne. A nyugati társadalmaink jelentős részében – hol jobban, hol kevésbé felbugyogva – most igenis erre van igény: a szélsőjobboldali tesztoszteron-nacionalizmusra, a tudatos viszálykodásra, a válságok okozójának hitt (a világháborúk után kialakult és eddig békét hozó világrend) jogállamisági fékek és ellensúlyokból álló rendszerének felmondására. »Most mi mondjuk meg mi a jog és mi a jogállam, kuss«.”