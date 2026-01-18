Dezse Balázs, Origo: „A fiatalokat a „fideszes” családtagjaik ellen kell hergelni, hogy otthon is békétlenség legyen. Ez azért is jó a Tiszának, mert a felhergelt gyerekeket bármilyen „jó balhéval” ki tudják csábítani az utcára tüntikézni. Megszüntetnék a kedvezményes lakáshoz jutás lehetőségét. Elvennék az SZJA-mentességet, veszélybe kerülnének az otthonteremtéssel kapcsolatos programok és segítségek, és a fizetésből is brutálisan kellene adózni. Mert őket a fiatalok, gyerekek jövője amúgy egy cseppet sem érdekli. Ezen kívül arra is meg akarják tanítani őket, hogy ha valakivel nem értünk egyet, azt a Dunába kell lökni, börtönbe kell zárni, el kell lehetetleníteni – nemcsak a virtuális térben, hanem a valóságban is. A Tisza szektának a fiatalok átverése alapvetés: az esetenként tapasztalatlanabb, forróbb fejű huszonéveseket épp arra próbálják rávenni, hogy a saját jövőjük ellen szavazzanak. Erre azért van szükség, mert így a Majdan Péter hatalomra kerülhet, és szolgálhatja a birodalmi érdekeket. Ami a legrosszabb talán, hogy mindez áldásnak fog tűnni a lövészárokhoz képest, mert ugye ezek azt a brüsszeli elitet támogatják, akik a fiataljainkat háborúba akarják küldeni. Szerencsére nekünk is van ebbe beleszólásunk.”