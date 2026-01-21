„Szijjártó Péter, te eszement”

Szabó Tímea, Facebook: „Szijjártó Péter "nem tartja uniós ügynek" azt, hogy az USA tébolyult elnöke el akarja foglalni Grönlandot. Nem tartod, hát, te eszement. Hiszen akkor el kéne számolnod azzal, hogy a kormányoddal együtt megint a magyar érdekekkel és az évszázados szövetségeseinkkel szemben a véres diktátorok érdekeit képviselitek.”