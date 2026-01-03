Színvonlas Lattmann-posztoknak nézünk elébe…

Lattmann Tamás, Facebook: „Úgy látom, Menczer megkezdte a gyurcsányozást, csak éppen Bajnaival… Végül is ugye, hogy ki a zsidó, azt Göbbels dönti el, hogy ki a Gyurcsány, azt meg a Fidesz, gyurcsányozni meg Gyurcsány nélkül is tök jól lehet. Színvonalas évnek nézünk elébe, na nem mintha lehetett volna illúziója bárkinek is…”