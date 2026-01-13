Tímea a választás után anyakönyvvezető szeretne lenni.

Szabó Tímea, Facebook : „Ezentúl hívjanak csak titeket Victornak, Leslie-nek és Thomasnak. Mert hiába vicceskedik Kövér László Magyar Péter nevével, valójában ti vagytok a külföldi ügynökök.”
Így írnak ők – Január 13., délután
