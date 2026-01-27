„Tisza: tartsuk őket messze a hatalomtól”

Szabó Gergő, Origo: „A magyar külpolitika a "merjünk kicsik lenni" nagyívű önfeladását hirdeti meg újra, az eddig kivívott eredményeinket gondolkodás nélkül a sutba dobnák, hogy megfeleljenek az egyre dühösebb tartótisztjeiknek, akik másfél évtizede igyekeznek letörni a magyarokat. Orbán Anita is egy küldött, a Tisza Párt már nem is rejtegeti, hogy milyen irányt képvisel. De az eddig hangoztatott nirvána-jellegű kommunista tanaik így önmaguk által kerülnek a szecskavágóba, hiszen nem lehet egyszerre ezermilliárdokat költeni a társadalomra úgy, hogy közben azt ígérik, szinte még dolgozni sem kell a tökéletes boldogságért, és nem lehet egyszerre a globalista népnyúzók szolgáinak lenni. A mindent is megígérő politika önmagában hazugság, de cáfolatként a Soros-szervezetek polipszerű ölelése is nyíltan megjelent. Egyre inkább értelmet nyer Tarr Zoltán ostoba elszólása, amikor arról beszélt, hogy mindent lehet, csak választást kell nyerni. Egyre jobban érthető, hogy miért mondta ugyancsak Tarr, hogy be kell zárni kórházakat és Dálnoki-féle csapat megszorítási tervei is tökéletesen illeszkednek a kirakósba. Orbán Anita ennek a kórnak az egyik tünete, de maga a betegség a külföldi befolyás és a magyarországi szálláscsináló renegátok csapata. Tartsuk őket messze a hatalomtól.”