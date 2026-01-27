Tompos csodálkozása nem meglepő, ő nem naiv, hanem képességekben szerény.

Tompos Márton, Facebook : „Nagyon furcsa lett ez az idősík a multiverzumban: Jakab Péter a DK-ban, az MSZP pedig valószínűleg nem indul a választáson. Még csak január van, mi lesz még itt?”
Így írnak ők – Január 27., délután
