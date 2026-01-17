Török szerint megvezethetik Orbánt

Török Gábor, 24.hu : „A Fidesz kampánytervezésekor fontos, hogy ők maguk se lássanak olyan adatokat, amelyekben az ellenfél vezet. Azt sem tudom, ki lehet igazán biztos abban, hogy azok az adatok, amelyek elé kerülnek, valósak. Nem tudom, hogy Orbán Viktor például biztos lehet-e abban, hogy az elé kerülő adatok a valóságot a legjobban bemutató adatok.”