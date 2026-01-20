„Trump a Nyugat legkártékonyabb figurája az elmúlt 80 évben”

Tordai Bence Facebook: „Egy éve lépett hivatalba Donald Trump – most már nem aggályok és előítéletek, hanem a tényleges döntései alapján ítélhetjük meg a második elnöki ciklusát. És legyünk nagyon egyértelműek már az elején: az újabb terminusban nagyságrendekkel kártékonyabb az első számú világhatalom vezetője, mint az első ciklusában volt.”