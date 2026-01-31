Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Tudatos, hazug hergelés Németh Pétertől

Németh Péter
2026. 01. 31. 14:39
Németh Péter, Népszava: „Őket tehát nem akarja halálbüntetéssel sújtani, vagy kasztrálni, nekik a vonaton kell WC-kefékkel a kezükben tevékenykedni, az integráció non plusz ultrájaként. Mert hát, ezt is tőle tudjuk, évszázadok óta nem tudtuk őket beépíteni a magyar társadalomba; ők azok a sajátos migránsok, akik ugyan itt élnek, de legfeljebb a szarpucolásra alkalmasak. Nos, hogy Lázár így gondolkodik – és ezt most már egyértelműen tudjuk róla –, hát rendben van.”

