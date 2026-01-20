Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Úgy tűnik, a szuverenitás rugalmas fogalom”

Rónay Tamás
2026. 01. 20. 14:45
Rónay Tamás, Népszava: „Miközben az EU diplomatáinak be kell fogniuk a szájukat, a kormány lelkesen készül Donald Trump esetleges választás előtti látogatására. Az amerikai elnök megjelenése nyilván nem számítana „külső beavatkozásnak”, ahogy az sem zavarta különösebben a külügyminisztert, amikor Vlagyimir Putyin korábban jelezte, kinek az áprilisi győzelméért szorít. Úgy tűnik, a szuverenitás rugalmas fogalom: attól függ, honnan érkezik a vélemény.”

