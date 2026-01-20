„Új embertípus: a csalódott tiszás”

Dezse Balázs, Pesti Srácok: „Nem gondoltam volna, hogy a Majdan párt az igazán komoly kampányidőszak elején kapitulál. Mármint nem hivatalosan, de ami az idegállapotukat, a választás eredményére vonatkozó jövőképüket és az emberi méltóságukat illeti. Bár ez utóbbi talán soha nem volt. Történt ugyanis, hogy egy hét leforgása alatt a helyzet abba az irányba látszik változni, hogy „vége van, kicsi”, ezt pedig már ők is beismerték. Például azzal, hogy megvették a mostvagysoha2030 és a kireszavazzak2030 domain címeket. Ez márpedig azt jelenti, hogy a 26-ot elengedték, csak éppen a szekta követőinek nem szólnak erről. Ezek szerint viszont 2030-ra visszatérést terveznek, és itt nyilván a legfontosabb kérdés nem a „hogyan”, hanem a „kivel”. Még nem látszik az új megváltó sejtelmes sziluettje a naplementében, de abban biztosak lehetünk, hogy lesznek mentálisan sérült jelöltek a feladatra bőven, ugyanis a Tiszának sikerül kitermelni a „kiábrándult fideszes” helyett, és annál egy sokkal sértettebb, agresszívebb és valóságtagadóbb embertípust: a csalódott tiszást.”