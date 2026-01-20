Rendkívüli

Egyre többen várják Orbán Viktor választási győzelmét – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját! + videó

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Új embertípus: a csalódott tiszás”

„Új embertípus: a csalódott tiszás”

Dezse Balázs
2026. 01. 20. 6:47
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dezse Balázs, Pesti Srácok: „Nem gondoltam volna, hogy a Majdan párt az igazán komoly kampányidőszak elején kapitulál. Mármint nem hivatalosan, de ami az idegállapotukat, a választás eredményére vonatkozó jövőképüket és az emberi méltóságukat illeti. Bár ez utóbbi talán soha nem volt. Történt ugyanis, hogy egy hét leforgása alatt a helyzet abba az irányba látszik változni, hogy „vége van, kicsi”, ezt pedig már ők is beismerték. Például azzal, hogy megvették a mostvagysoha2030 és a kireszavazzak2030 domain címeket. Ez márpedig azt jelenti, hogy a 26-ot elengedték, csak éppen a szekta követőinek nem szólnak erről. Ezek szerint viszont 2030-ra visszatérést terveznek, és itt nyilván a legfontosabb kérdés nem a „hogyan”, hanem a „kivel”. Még nem látszik az új megváltó sejtelmes sziluettje a naplementében, de abban biztosak lehetünk, hogy lesznek mentálisan sérült jelöltek a feladatra bőven, ugyanis a Tiszának sikerül kitermelni a „kiábrándult fideszes” helyett, és annál egy sokkal sértettebb, agresszívebb és valóságtagadóbb embertípust: a csalódott tiszást.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelektojás

Mélyalom és mélyállam egy halmazban

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az egy alomhoz tartozók felismerik egymást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.