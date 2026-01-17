Kötter Tamás, Facebook: „Újfent szeretnék figyelmeztetni mindenkit, hogy a Tiszások által az EP -ben megszavazott betelepítési kvóta alapján, ha áprilisban rosszul döntünk, első körben 20 ezer illegális migráns betelepítésére kerül sor - és tudjátok, aki egyszer bejön azt már nem tudod kirakni, sőt (!) a családegyesítéssel a számuk könnyen négy-ötszörösére nőhet. Csak okosan! Nem vagyunk Svájc, hamarabb kifogyunk a pénzből és az életformáról, közbiztonságról még nem is beszéltem.”