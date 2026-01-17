Rendkívüli

Háborúellenes nagygyűlés Miskolcon – kövesse nálunk élőben!

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Újfent szeretnék figyelmeztetni mindenkit...”

„Újfent szeretnék figyelmeztetni mindenkit...”

Kötter Tamás
2026. 01. 17. 9:06
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kötter Tamás, Facebook: „Újfent szeretnék figyelmeztetni mindenkit, hogy a Tiszások által az EP -ben megszavazott betelepítési kvóta alapján, ha áprilisban rosszul döntünk, első körben 20 ezer illegális migráns betelepítésére kerül sor - és tudjátok, aki egyszer bejön azt már nem tudod kirakni, sőt (!) a családegyesítéssel a számuk könnyen négy-ötszörösére nőhet. Csak okosan! Nem vagyunk Svájc, hamarabb kifogyunk a pénzből és az életformáról, közbiztonságról még nem is beszéltem.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekparászka boróka

Apróságnak tűnik…

Bayer Zsolt avatarja

…de ne menjünk el mellette.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.