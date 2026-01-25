Ujhelyi gondol a jövő(jé)re, de a tégláról, téglára lemaradt...

Ujhelyi István, Facebook: „Áprilisban Orbánról és korrupt rendszeréről döntünk, amely helyett módunk lesz egy meglepően új minőséget és frissességet behozó csapatot választani. Most ez a lényeg és nem az, hogy ki honnan érkezik, ki milyen ideológiai keretbe sorolható. Mert nem erre van igény. Mondom ezt úgy, hogy elhivatott szociáldemokrataként csalódottan figyelem, hogy az általam zsinórmértéknek gondolt ideológiára és annak képviselőire mennyire nincsen most fogadókészség. Eljön majd annak is az ideje. Lépésről lépésre.”