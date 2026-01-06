„Valahol értjük a szekta tagjainak beteg frusztráltságát”

Dezse-Zelenka Dóra, Pesti Srácok: „De amúgy, ha magunkba nézünk, valahol szerintem mindannyian értjük a szekta tagjainak beteg frusztráltságát. Nézzük csak meg a mai napot. A miniszterelnök kezdett délelőtt egy 2,5 órás sajtótájékoztatóval, ahol több, mint 60 újságíró kérdésére válaszolt, meg felvázolta a kormány előtt álló feladatokat, kihívásokat. Tetszenek tudni, itt olyan dolgokról van szó, amik nem a közösségi médiában fognak lezajlani, hanem a valóságban. Az országban, a Parlamentben, Brüsszelben, Strasbourgban, Kijevben, Moszkvában meg Washingtonban. Nem kell mindenben egyetérteni se Orbánnal, se a Fidesszel, de meg lehet hallgatni, el lehet rajta gondolkozni, hogy mit miért tesznek és világosan lehet látni az irányt. Szerintem amúgy a politikában ez a legfontosabb. Egy tisztán látott irány és határozott gondolatok, amikkel az ember vagy egyetért vagy nem, de legalább tud rajta gondolkozni. Nem elvakult rajongás, hanem elgondolkodtató mondatok, tervek. Szóval ez van az egyik oldalon. A másik oldalon meg áll a szőke koppintás, aki saját gondolatok és következetes tervek, irányvonalak híján még egy “”sajtótájékoztatón”” is csak arra képes, hogy robothangon felolvassa a fröcsögő Facebook kommenteket, és porig alázza azt az újságírónőt, aki kérdést merészelt feltenni a megváltó úrnak. Milyen szép is lesz az új világ, amiben a messiás úrtól csak az kérdezhet, akit arra méltónak tart. Mondjuk a testvére által létrehozott “”””portál””””” újságíróját, aki biztosan nem előre megbeszélt kérdéseket tesz fel a kommentminiszterelnöknek mondjuk arról, hogy milyen minőségűt aludt előző éjjel.”