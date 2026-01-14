Szalai Szilárd, Pesti Srácok: „Az egyszeri jobboldali újságírónak az életkedve is elmegy a Tisza Párt miatt. Hiába szeretnénk egy humoreszket írni, akkora ökörséget mi nem tudunk kitalálni, mint amiket ők teljesen komolyan gondolnak. Nem kellünk hozzá, hogy röhögjenek rajtuk, ezt megoldják önerőből. Valóban alá tett a jobboldali sajtónak Magyar Péter. „Az embereim agyhalott sorosügynökök.” Kell még valamit mondanom, Ildikó? De a politikatörténet legdurvább dupla csavara még csak ezután jön: a rendszerbontó ellenzéki messiás megszórja teljesen ingyen (a kormánypártoknak teljesen ingyen) az internet minden bugyrát, C. Ronaldót és Madonnát inasba rakva elérések és reakciók tekintetében a kormánypárt kampányszlogenjével. Így, ha esetleg valaki nem követte volna a Fidesz múlt hétvégi kongresszusát, akkor is tudja, hogy a jelszó „a biztos választás” a kormánypártok oldalán.”