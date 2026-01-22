Valódi munka helyett posztokkal akar képviselő maradni Tordai

Tordai Bence, Facebook: „Orbán inkább a mesterséges intelligenciával készült, képtelen képekkel tereli el a nyilvánosság figyelmét arról, hogy valódi megoldások helyett egyszerűen bezáratták a Szőlő utcai intézményt; továbbá arról, hogy a kormány semmilyen intézkedéssel nem készült fel a hidegre – pedig a fagyhalál évek óta súlyos probléma Magyarországon.”