Valódi munka helyett posztokkal akar képviselő maradni Tordai

Tordai Bence, Facebook: „Orbán inkább a mesterséges intelligenciával készült, képtelen képekkel tereli el a nyilvánosság figyelmét arról, hogy valódi megoldások helyett egyszerűen bezáratták a Szőlő utcai intézményt; továbbá arról, hogy a kormány semmilyen intézkedéssel nem készült fel a hidegre – pedig a fagyhalál évek óta súlyos probléma Magyarországon.”
Így írnak ők – Január 22., délelőtt
