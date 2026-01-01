Parászka Boróka, Facebook: „Miről szólt a 2025? Arról, hogy magukat túlontúl komolyan vevő emberek arról versenyeztek: hogyan tudják egymást "lerúgni", hány fekvőtámaszt tudnak kinyomni. Milyen zaftosan tudnak anyázni. Mit gondolnak a másik nadrágjáról, és arról, ami a másik nadrágjában van. A magyar közélet idén az anális korszakát élte, öltönyös ösztönlények cibálták ki egymás kezéből a játéklapátot a homokozóban. Ki lehet-e jönni ebből a homokozóból 2026-ban? Van-e kijárat ebből a kollektív ön- és egymásalázásból? Fogalmam sincs. Mindenesetre jó sok humorra, önvédelmi nagyvonalúságra és türelemre van szüksége mindannyiunknak.”