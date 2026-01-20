Variációk egy választásra

Csizmadia Ervin, Facebook : „Azt mondta Toroczkai László az imént Rónai Egonnál, hogy hárompárti parlament lesz. Akár be is jöhet ez neki. Játsszunk el a gondolattal, milyen képletek lehetnének egy hárompárti parlamentben:
- Kétharmaddal nyer a Fidesz; a Tisza és a Mi Hazánk ellenzékben;
- Kétharmaddal nyer a Tisza, a Fidesz és a Mi Hazánk ellenzékben;
- Sima többséggel nyer a Fidesz, a másik két párt ellenzékben;
- Sima többséggel nyer a Tisza, a másik két párt ellenzékben;
- A Fidesz nyer, 50% alatt, és a Mi Hazánkkal alakít kormányt;
- A Tisza nyer 50% alatt és a Mi Hazánkkal alakít kormányt;
- A Fidesz nyer 50% alatt, kisebbségi kormányt alakít és a Mi Hazánk kívülről támogatja;
- A Tisza nyer 50% alatt, kisebbségi kormányt alakít és a Mi Hazánk kívülről támogatja.
Bonyolódik a helyzet, ha a DK vagy a Kétfarkú Kutyapárt is a parlamentbe kerül. Ötpárti opció esetén a lehetőségek száma határtalan.”
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!