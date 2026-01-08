„Veszélyes tervre készül Magyar Péter”

Deák Dániel, Facebook: „A tiszás forrásom felhívta a figyelmemet arra, hogy ez nem ismeretlen taktika: a 2022-es parlamenti választás előtt is ugyanezt kezdte el építeni Márki-Zay Péter, és az akkor őt támogató baloldali propagandasajtó. A Telex például még megégetett szavazólapokat is „talált” Erdélyben, azzal igyekeztek azt bizonygatni, hogy választási csalás történt. Ugyanakkor, mivel 10 százalékpontnál is nagyobb volt a Fidesz előnye, a választási csalásról szóló történetet elengedték, nem erőltették tovább. Most Magyar Péter abban reménykedik, hogy szoros lesz a végeredmény, és akkor hatékonyan tudja majd azt kommunikálni, hogy csak választási csalás miatt kapott ki. Ezzel Magyar Péternek az a célja, hogy balhét csináljon, destabilizálja Magyarországot – hasonlóan ahhoz, mint amit például Georgiában láttunk, ahol a választáson kikapó ellenzéki hívek hatalmas demonstrációkat tartottak, és majdnem megbuktatták a választáson nyertes patrióta oldalt. Veszélyes tervre készül tehát Magyar Péter – ami ellen a legerősebb válasz a minél nagyobb arányú patrióta győzelem, hiszen azt semmilyen hangoskodással nem lehet kétségbe vonni.”