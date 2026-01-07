Veszélyes vizek...

Schiffer András, Index: „Könnyen elképzelhető, hogy a The Guardian vagy a The New York Times olvasóközönsége előtt pillanatok alatt felépíthető lenne egy olyan narratíva, amely szerint a magyar kormány olyan elviselhetetlen, az Európai Unió és az Egyesült Államok jogát is sértő politikát folytat, amely akár egy demokratikusan megválasztott magyar kormány elleni hasonló fellépést is indokolhatna.”
Így írnak ők – Január 7., délelőtt
