Veszélyes vizek...

Schiffer András, Index: „Könnyen elképzelhető, hogy a The Guardian vagy a The New York Times olvasóközönsége előtt pillanatok alatt felépíthető lenne egy olyan narratíva, amely szerint a magyar kormány olyan elviselhetetlen, az Európai Unió és az Egyesült Államok jogát is sértő politikát folytat, amely akár egy demokratikusan megválasztott magyar kormány elleni hasonló fellépést is indokolhatna.”