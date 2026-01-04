Csintalan Sándor, Facebook: „Itt állunk a világbéke küszöbén! Ha Európa nem állítja meg, ezt az úgynevezett “ szuverenista” “patrióta” leánykori nevén fasiszta tébolyt, egyenes az út a legsötétebb középkorba, vissza a fára a dzsungelbe…”
Csintalan Sándor, Facebook: „Itt állunk a világbéke küszöbén! Ha Európa nem állítja meg, ezt az úgynevezett “ szuverenista” “patrióta” leánykori nevén fasiszta tébolyt, egyenes az út a legsötétebb középkorba, vissza a fára a dzsungelbe…”
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!