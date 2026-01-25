Vésey Kovács László, Pesti Srácok: „Ahogy Zelenszkij, ez a kis zenebohóc ukrán ugrált a minap (aki néhány éve még maga sem tudta, hogy ő nem orosz, hanem ukrán) gyalázkodott, fenyegetőzött, és harsogta, hogy Magyarország Európa pénzén élősködik, úgy azok szoktak viselkedni, akikre iszonyú sors vár. A németeknek megvannak azok a pillanataik, amikor nagynak, erősnek és ellenállhatatlannak tűnnek sokak számára. Ilyenkor virrad fel a frusztrált, agresszív, senkiházi szolgalelkek rövid napja, de aztán elmúlik. A németek elvesztik a háborút, mások elrendezik a világ dolgait, a német elkövetőket és tettestársaikat pedig mindenféle kellemetlen helyek szokták várni. Addig még ordíthat, utána már nem.”