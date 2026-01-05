Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Zelenszkij mindenkit hülyének néz

Zelenszkij mindenkit hülyének néz

Szabó Gergő
2026. 01. 05. 6:48
Szabó Gergő, Pesti Srácok: „Az ukrán férfiak halálba küldője igyekszik totálisan fapofával olyan dolgokat mondani, amikről mindenki tudja, hogy köszönőviszonyban sincs a valósággal. Zelenszkij ugyanis jót nevetett azon is, hogy Madurót elfogták az amerikaiak és sejtelmesen arról beszélt, hogy ha ilyesmit meg tudtak csinálni egy diktátorral, az amerikaik tudják, hogy ki legyen a következő. Hiába próbált Putyinra utalni, ismét kimutatva a vágyát egy pusztító világháború iránt, csak az nem jutott eszébe, hogy esetleg ő maga lehet a következő diktátor, aki hasonlóan jár. De a diktátorok már csak ilyenek, saját magukat mindig kihagyják a számításból, bár a szívük mélyén tudják, hogy elkerülhetetlen lesz a számadás. Főleg annak, aki a saját népét küldi vágóhídra, a haverokkal meg aranybudikat gyűjtenek mások vérén megtollasodva.”

