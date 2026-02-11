„A baloldal nem lop, csak egyenlít.”

Szalai Szilárd, PestiSrácok: „Az MNB kapcsán Matolcsy és köre volt az a Magyar Péter, aki értett is valamihez. A nyomozás jelen állása szerint a tőzsdepiac azonban nem tartozott a kompetenciáik köré. Az MNB-üggyel az a baj, hogy bár lopni bűn, ostobának lenni nem az. Egyelőre azt próbálják meg összerakni a hatóságok, hogy ostobaság történt-e vagy lopás. A hiányzó összeg ugyanis nem csak úgy eltűnt, hanem az abból vásárolt eszközök részvénypiaci értéke zuhant olyan drasztikusan, hogy gyakorlatilag köddé vált a befektetés. A megtakarításaikból értékpapír-alapon megtakarító nyomorgó tiszásoknak azt hiszem, az árfolyamkockázat jelenségét nem kell megmagyaráznom. Ettől még az elszámoltatás társadalmi igénye jogos, csak éppen azok a jogállamisági normák nem engedik, amelyeket 16 éve siratnak el a mindenkori ellenzékiek. Többnyire ezekre a vélt bűnökre alapozva relativizálnak olyan bűncselekményeket, mint hogy 1 milliárd forint külföldi támogatás el lett-e számolva vagy sem. De felteszem a kérdést: ha Matolcsy és köre tényleg kirámolt (volna) 650 milliárdot a Nemzeti Bankból, akkor arra az a megoldás, hogy Bódis Kriszta nyúljon le 1 milliárdot a rászoruló roma gyerekektől? Ezzel mégis mit nyer a magyar társadalom? Persze, a 650 milliárd nincs arányban. De ha a nincstelenektől is képes valaki 1 milliárdot lenyúlni, vajon mire számíthatunk tőle, kezében az államkassza kulcsaival?”