„A DK most a határon túliak szavazatával riogat”

Susánszky Mátyás
2026. 02. 04. 6:40
Susánszky Mátyás, Origo: „Végezetül térjünk vissza arra is, mennyiben valós félelem a DK azon sugalmazása, hogy a határon túli magyarok dönthetik el szavazataikkal a magyar választások kimenetelét. (Nyilván pont annyira, mint 23 millió románnal riogatni, de erre már felesleges is külön kitérni.) Hiszen Dobrevék már most azon keseregnek, hogy eddig félmillió levélszavazó regisztrált. A 2022-es országgyűlési választásokat alapul véve akkor 456 ezer határon túli (illetve magyarországi lakcímmel nem rendelkező) magyar állampolgár regisztrált levélszavazóként. Fontos kitétel, hogy a levélszavazók csak pártlistákra szavazhatnak, országgyűlési képviselőkre nem. A választásokra végül 318 ezer levélszavazat érkezett be, ezek közül érvényes 264 ezer volt. Ez a szám összesen két mandátum sorsa felől döntött a 199-ből. Ebből egész pontosan lemérhető, hogy a határon túliak szavazási joga elsősorban közjogilag fontos, gesztusértékű, és a Kárpát-medence, tágabb értelemben a világ magyarságának egységét testesíti meg. Ugyanakkor nem befolyásolja olyan mértékben az eredményeket, hogy kijelenthető volna, a határon túli magyarságon múlna a választások kimenetele. Azért küzdeni tehát, és arra ráadásul választási kampányt alapozni, hogy még ezt a jogot is elvegyék a határon túli magyaroktól, szánalmas, és idegen a magyar közgondolkodástól.”

