„A felforgató Orbán-klikk az orosz haderő részeként üzemel"

„A felforgató Orbán-klikk az orosz haderő részeként üzemel”

Batka Zoltán
2026. 02. 12. 15:27
Batka Zoltán, Népszava: „Ezt, a nyugati szaknyelven „phase zero”-nak nevezett háborús szakaszt már jó ideje elindította az Orosz Föderáció az EU ellen. Ebben a harcban az EU-ban tendenciózusan Kreml-forgatókönyvek mentén felforgató Orbán-klikk az orosz haderő részeként üzemel. A »békepártiság« lényege az Orbán-klikk és Oroszország szimbiózisa: Orbánék ott fúrják az EU-t, ahol csak tudják, mivel a hatvanpusztai maharadzsa félfeudális kegyencrendszere testidegen az EU szövetében, Putyin számára pedig ez előkészíti a terepet további, előrehaladottabb, akár fegyveres agresszióra.”

