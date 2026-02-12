„A felforgató Orbán-klikk az orosz haderő részeként üzemel”

Batka Zoltán, Népszava: „Ezt, a nyugati szaknyelven „phase zero”-nak nevezett háborús szakaszt már jó ideje elindította az Orosz Föderáció az EU ellen. Ebben a harcban az EU-ban tendenciózusan Kreml-forgatókönyvek mentén felforgató Orbán-klikk az orosz haderő részeként üzemel. A »békepártiság« lényege az Orbán-klikk és Oroszország szimbiózisa: Orbánék ott fúrják az EU-t, ahol csak tudják, mivel a hatvanpusztai maharadzsa félfeudális kegyencrendszere testidegen az EU szövetében, Putyin számára pedig ez előkészíti a terepet további, előrehaladottabb, akár fegyveres agresszióra.”