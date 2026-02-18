Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„A fényességes Nyugatnak mi szüksége van Mucsára?”

Szalai Szilárd
2026. 02. 18. 14:44
Szalai Szilárd, Pesti Srácok: „Németország, Olaszország, Nagy-Britannia 1,4 alatti teljes termékenységi rátával áll (2,1 jelentené a népesség szinten tartását), míg Spanyolország évek óta 1-1,2 között mozog. Ráadásul ha területi bontásban nézzük a statisztikai mutatókat, az is kiderül, hogy a migrációval erősen érintett régiók húzzák fel a születésszámot. Innen nézve az ebben a körben kiemelkedő Franciaország 1,8-as arányszáma is más kontextusban értelmezendő. Röviden szólva, Nyugat-Európában nincs kivel hadat viselni. Ha már emberanyag nincs Nyugat-Európában, helyette van államadósság: Németországon kívül minden nagy Nyugat-Európai állam 100 százalék feletti államadósság állománnyal vág bele a 2026-os évbe. Ez azért jelentős, mert így Németországon kívül a „hajlandók koalíciója” nevű csoportosulás minden tagja uniós kötelezettségszegési eljárás alatt áll költségvetési hiánya miatt. Vagyis új adóstársakat kell bevonnia. Itt jönnek képbe a keleti tagállamok: a jellemzően szigorúbb költségvetési politikát folytató tagállamok jóval alacsonyabb GDP-arányos adósságállománya teret nyit a háború hitel alapú finanszírozásához, amennyiben azt nem direktbe a háborúpárti tagállamok, hanem a teljes közösségi kollektíva külön-külön, és/vagy a közös hitelfelvétellel finanszírozza. Ezek a közép-kelet-európai országok tehát a háború fejős teheneiként szolgálnak mind katonai, mind pénzügyi értelemben: a demográfiai válság a fiatalok halálát kiszervezheti a számukra jelentéktelen kis tagállamokra, cserébe azok az országok finanszírozhatják is a háborút. Adódik a kérdés, mit nyerünk mi ebből?”

Kondor Katalin
A katasztrófa maga az ember?

Kondor Katalin avatarja

Egyre csak azt hangoztatjuk, hogy ez nem a mi háborúnk. Nem bizony! Csak éppen mi szenvedjük el, s nem a brüsszeli siserahad.

