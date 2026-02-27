„A Fidesz a Medián felmérésről tereli el a figyelmet a nevetséges háborús riogatással”

Batka Zoltán, Népszava: „Most pedig a Fidesz számára katasztrofális eredményeket mutató Medián felmérésről és a gödi mérgezés botrányáról próbálják elterelni a figyelmet a nevetséges háborús riogatással. Sajnos az ilyen országra egy szót ismer a hadtudomány: gyenge. Márpedig gyengeséget ilyen nyíltan kimutatni pont az Orbán által üdvözölt akarnokok szép új világában több mint hazaárulás.”



