„A Fidesz egy szélsőjobboldali párt ez nem vitás, de valamit nem értek”

Vásárhelyi Mária
2026. 02. 01. 6:45
Vásárhelyi Mária, Facebook: „Valamit nem értek! Tényleg nem értek! Abban gondolom nincs vita a demokratikus gondolkodású #magyaremberek között, hogy a Fidesz egy szélsőjobboldali párt. Azon már lehet vitatkozni, hogy mikortól számíthatjuk a párt szélsőjobbra tolódásának kezdetét, szerintem kb. 1999-től, de sokan vannak, akik ezt jóval későbbre datálják. Ugye emlékszünk még a "nem kell félnünk a Fidesz kétharmadtól, legalább rendet tesznek az országban" típusú  kampányolásra a 2010 előtti időkben. De abban szerintem demokraták között nem nagyon lehet vita, hogy legkésőbb 2011-ben a Fidesz már nyilvánvalóan a szélsőjobboldalon volt, ezt nemcsak a #magyardemokraták gondolták így, hanem a nemzetközi demokratikus közvélemény is ide sorolta a magyar kormánypártot. Már nem nagyon volt vita abban, hogy Magyarországon két szélsőjobboldali párt uralja a politikai mezőt, a Fidesz és a Jobbik. Bár verbálisan a Jobbik sokkal durvább volt, mint a Fidesz, valójában szerintem a Fidesz sokkal veszélyesebb volt és sokkal többet ártott a politikai közéletnek és közbeszédnek, mint a Jobbik. Hiszen mindenki tudta, hogy a Jobbikot a Fidesz "féltő szeretettel" pátyolgatta, pénzelte és manipulálta, miközben persze hosszabb távon el akarta takarítani az útból, ugyanúgy mint a korábbi szövetségeseit. Ha politikailag szükségesnek látta a kormánypárt, akkor ugyanolyan gátlástalanul szította a gyűlöletet a kisebbségek - romák, zsidók, LMBTQ emberek - és az idegenek ellen, mint a Jobbik. Csak sokkal hatékonyabban, mivel ehhez sokkal több forrás állt rendelkezésére. Ha tehát megegyezünk abban, hogy legalább 2011 óta a Fidesz szélsőjobboldali, gyűlöletkeltő, rasszista párt volt és maradt, akkor azt nem értem, hogy miért elfogadhatóbb az, ha az ellenzék azokkal a volt fideszesekkel fog össze, akik egy-két éve szálltak ki a szélsőjobboldali pártból, mintha mások  azzal a Jakab Péterrel fognak össze, aki bár ugyancsak szélsőjobbról indult, de már 2020 előtt elindult a jobbközép felé és a pártját is behúzta ide. Ráadásul most azok szörnyűlködnek a Jakab Péterrel való összefogás miatt leginkább, akik 2021-ben Heller Ágnest idézve érveltek a Jakabbal való összefogás mellett. (Én akkor nem igazán értettem egyet Heller véleményével, ahogy most sem helyeselném, ha a Mi Hazánkkal fognának össze demokraták)Most nem akarok állástfoglalni abban a kérdésben, hogy elméletileg helyes-e volt szélsőjobboldaliakkal összefogni, bár én hiszek abban, hogy emberek meg tudnak változni, de azt tényleg nem értem, hogy miért elfogadható az egyik széljobbról megtért politikussal összefogni és miért elfogadhatatlan ugyanez a másik esetében. Szóval csak az egyenlő mérce alkalmazására szeretném felhívni a figyelmet!”

