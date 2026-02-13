„A Fidesz mindig előre keretezni szokta a témát”

Török Gábor, Facebook: „S végül egy már kampánytechnikai gondolat: amikor a Fidesz az ellenféllel kapcsolatban nagy dolgokkal állt elő, mindig előre keretezni szokta a témát. Az őszödi beszéd kikerülése előtt hónapokkal már hazugságokról beszélt, de más, kisebb ügyekben is ez volt a gyakorlat - nyilván racionálisan. Most, ha valóban az jön, ami, akkor két dolog lett volna a Fidesz érdeke: előhangolni és a manipuláció viszontvádját gyengíteni, de legalább nem erősíteni. Érdekes módon egyik sem történt meg, sőt, még a legutóbbi hetekben is mesterséges intelligenciával készült videók sokaságával állt elő a kormányfő is. Ha van egy ilyen "all in" felvételük, akkor éppen a mesterséges intelligencia elleni harc élharcosának kellett volna lenniük, hogy a megtámadott kevésbé sikeresen tudja ezt az érvet használni. De pont ellenkezőleg: mintha a Fidesz ágyazott volna meg annak, hogy a közvélemény mindent az AI számlájára írjon akkor is, ha nem az. Ez legalábbis furcsa.”