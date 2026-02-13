Így írnak Őkgyűjeménygondolatok

„A Fidesz mindig előre keretezni szokta a témát”

„A Fidesz mindig előre keretezni szokta a témát"

Török Gábor
2026. 02. 13. 6:38
Török Gábor, Facebook: „S végül egy már kampánytechnikai gondolat: amikor a Fidesz az ellenféllel kapcsolatban nagy dolgokkal állt elő, mindig előre keretezni szokta a témát. Az őszödi beszéd kikerülése előtt hónapokkal már hazugságokról beszélt, de más, kisebb ügyekben is ez volt a gyakorlat - nyilván racionálisan. Most, ha valóban az jön, ami, akkor két dolog lett volna a Fidesz érdeke: előhangolni és a manipuláció viszontvádját gyengíteni, de legalább nem erősíteni. Érdekes módon egyik sem történt meg, sőt, még a legutóbbi hetekben is mesterséges intelligenciával készült videók sokaságával állt elő a kormányfő is. Ha van egy ilyen "all in" felvételük, akkor éppen a mesterséges intelligencia elleni harc élharcosának kellett volna lenniük, hogy a megtámadott kevésbé sikeresen tudja ezt az érvet használni. De pont ellenkezőleg: mintha a Fidesz ágyazott volna meg annak, hogy a közvélemény mindent az AI számlájára írjon akkor is, ha nem az. Ez legalábbis furcsa.”

Czopf Áron
A Gretchen-kérdés

A német új jobboldal berkeiben legutóbb Frank Lisson támasztotta fel a Gretchen-kérdést, mivel aggasztónak tartja azt a tendenciát, hogy a mozgalom fiatal tagjai közül egyre többen „menekülnek a katolicizmusba”.

