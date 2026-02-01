Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„A Fidesz vezet, és a többség a Fidesz győzelmére számít”

Mráz Ágoston Sámuel
2026. 02. 01. 14:38
Mráz Ágoston Sámuel, Facebook: „Furcsa Medián-adatok: ahogy tegnap felhívtam rá a figyelmet, a Medián 90 százalékos választási részvétellel számol, és azon belül a 30 év alattiak körében 93 százalékos aktivitást mért. Ezek abszurd számok. 2022-ben belföldön 70,21 százalék volt a választási részvétel, s a Nézőpont Intézet akkori választást követően készített felmérése szerint legfeljebb a 30 év alattiak 63 százaléka voksolt. Mivel azonban a teljes népességben a generációk között nagy véleménykülönbség a pártpreferencia tekintetében, a felülsúlyozott fiatal aktivitás alkalmas arra, hogy hatalmas Tisza-előnyt lásson vagy láttasson egy közvélemény-kutató cég. Azt hiszem, ezzel végleg megdőlt a 12 (Medián) vagy 17 (21 Kutatóközpont) százalékpontos Tisza-előny legendája. Ezek mögött az abszurd számok mögött az ellenzéki érzelmű fiatal szavazók aktivitásának túlértékelése rejtőzhet. A Tisza-közeli elemzőnek és a Nagy Sejtetőnek, Török Gábornak üzenjük: nem, nem az a helyzet, hogy a Tisza előnye behozhatatlan lenne. Már csak azért sem, mert valójában a Fidesz vezet, és a többség a Fidesz győzelmére számít.”

