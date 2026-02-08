Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„A gyűlöletszekta a várható vereségük esetére egy Majdant készít elő”

„A gyűlöletszekta a várható vereségük esetére egy Majdant készít elő”

Kötter Tamás
2026. 02. 08. 6:41
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kötter Tamás, Facebook: „A brüsszeli-ukrán applikáció vezetője, a Diákhitel Központ egykori igazgatója és alvezéreinek elszólásai egyértelművé tették, hogy a gyűlöletszekta a várható vereségük esetére egy Majdant készít elő. Ebben partnere leltek a hazai posztkommunista gazdasági (népszerű nevükön Vörösbárók) politikai, média és kulturális valamint ezek felettes énjében a “nyugat” néven emlegetett globális (kifosztási ) mechanizmusokban és az ukrán államban, ami ma egyenlő az ukrán hadsereggel és titkosszolgálatokkal. Ezek a “támogató” erők túl sok pénzt, energiát fektettek az önálló, az ukrán “kalandot” ellenző magyar állam és annak kormányának a megbuktatásába, ezért egy vereség esetén képesek a végsőkig elmenni. Az, hogy az ország, a te, az én, a MI egzisztenciánk erre rámegy, mert ha sikerül a tervük bizony rá fog menni, nem érdekli őket. Azt, hogy mire képesek a céljaik érdekében a különféle színes forradalmak kirobbantásával már megmutatták. Ezért kell meggyőző többséggel nemet mondanunk a káosz, a kifosztás hazai csápjaira; ezért kell ésszel és nem haraggal, indulatból döntenünk. Ne feledjétek a választás napja után is van élet, sőt az igazi “élet” a sors, amit magunknak választunk, csak akkor kezdődik!”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekfelhévizy

Kapitány István ütheti be az utolsó szöget Magyar Péter közéleti koporsójába

Felhévizy Félix avatarja

Rossz lóra tett a Tisza Párt elnöke.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.