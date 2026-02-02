„A józan ész ereje.”

Forgács István, Facebook: „A Tisza mind a 26 tagja, a Messiás és persze a balliberális elemzők és újságírók tömegei sikálták habosra az elmúlt napokban a saját ágyékukat vigyorogva azt bizonygatva, hogy a cigánysztori a kormánypárt Waterloo-ja.
Hát nem.
Sokkal inkább a D nap és az Omaha Beach, ami után most egyértelművé vált, hogy a Tisza a teljes káoszt akarja.
Erőszakos fellépés, bizalmatlan hátterű cigány megmondóemberek, fizetett és később megvert provokátorok, kiismerhetetlen nevű szakemberek és csalóka projekthelyszínek (Bódis vagy Horváth, Hétes- vagy Velence telep, tudja valaki, hogy valójában ki, mit és hol csinált?).
Hát így.
Illetve így ne.
Ezzel szemben áll majd többek között:
– 13. havi családi pótlék a rászorulóknak
– Állami inkasszómoratórium és kedvezmény
– Állami lakbérfizetési garancia alap
– Szent Margit-utalvány
– Hatosztályos szakképzés
– Fecskelakásprogram a pályakezdő szakmunkásoknak
– Kiemelt reintegrációs program a fogvatartásból szabadulóknak
– Családi tanodák hálózata
– Iskolai és kapcsolati erőszak elleni szigorúbb és kiterjesztett jogszabályi szigorítás
– Kiemelt roma közfeladat-ellátói képzési program
Nem leszünk sem segélyország.
Nem leszünk káoszország.”
Szóljon hozzá!
