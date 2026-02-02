„A józan ész ereje.”

Forgács István, Facebook: „A Tisza mind a 26 tagja, a Messiás és persze a balliberális elemzők és újságírók tömegei sikálták habosra az elmúlt napokban a saját ágyékukat vigyorogva azt bizonygatva, hogy a cigánysztori a kormánypárt Waterloo-ja.

Hát nem.

Sokkal inkább a D nap és az Omaha Beach, ami után most egyértelművé vált, hogy a Tisza a teljes káoszt akarja.

Erőszakos fellépés, bizalmatlan hátterű cigány megmondóemberek, fizetett és később megvert provokátorok, kiismerhetetlen nevű szakemberek és csalóka projekthelyszínek (Bódis vagy Horváth, Hétes- vagy Velence telep, tudja valaki, hogy valójában ki, mit és hol csinált?).

Hát így.

Illetve így ne.

Ezzel szemben áll majd többek között:

– 13. havi családi pótlék a rászorulóknak

– Állami inkasszómoratórium és kedvezmény

– Állami lakbérfizetési garancia alap

– Szent Margit-utalvány

– Hatosztályos szakképzés

– Fecskelakásprogram a pályakezdő szakmunkásoknak

– Kiemelt reintegrációs program a fogvatartásból szabadulóknak

– Családi tanodák hálózata

– Iskolai és kapcsolati erőszak elleni szigorúbb és kiterjesztett jogszabályi szigorítás

– Kiemelt roma közfeladat-ellátói képzési program

Nem leszünk sem segélyország.

Nem leszünk káoszország.”