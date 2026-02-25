„A kérdés az: most kezdődik-e el igazán a választás?”

Tarjányi Péter, Facebook: „A magyar választási rendszer egyéni körzeteken múlik. Ott pedig nem hangulat, hanem helyi erő, jelölt és mozgósítás dönt. Van még egy fontos dolog. A politika történetében sokszor láttuk: amikor egy tábor elhiszi, hogy már nyert, akkor kezd igazán veszélybe kerülni. Mert a másik oldal ilyenkor mozdul meg igazán. Ezért én inkább így fogalmaznék: nem az a kérdés, hogy eldőlt-e a választás. Hanem az, hogy most kezdődik-e el igazán.”