A bal kezében ott volt a sniccer, a jobb kezével ütött – megszólalt lapunknak a megtámadott fideszes aktivista

„A kérdés az: most kezdődik-e el igazán a választás?”

Tarjányi Péter
2026. 02. 25. 14:31
Tarjányi Péter, Facebook: „A magyar választási rendszer egyéni körzeteken múlik. Ott pedig nem hangulat, hanem helyi erő, jelölt és mozgósítás dönt. Van még egy fontos dolog. A politika történetében sokszor láttuk: amikor egy tábor elhiszi, hogy már nyert, akkor kezd igazán veszélybe kerülni. Mert a másik oldal ilyenkor mozdul meg igazán. Ezért én inkább így fogalmaznék: nem az a kérdés, hogy eldőlt-e a választás. Hanem az, hogy most kezdődik-e el igazán.”

