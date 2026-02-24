Rónay Tamás, Népszava: „A kormány a csúsztatás nagymestere. Ami ugyanis bizonyos külföldi országokban zajlik, az nem támadó háborúra való készülődés, hanem elemi óvintézkedés: a lakosság felkészítése egy esetleges orosz támadásra. Megismételjük: orosz akcióra készülnek és nem ukránra. A német titkosszolgálat már a 2020-as évek végére sem zárja ki egy ilyen katonai beavatkozás lehetőségét.”