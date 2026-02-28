Ceglédi Zoltán, Facebook: „Pláne, hogy simán elhiszem, hogy a kutyapártosok jó része is nehezen viseli ezt az egészet, szeretne megkönnyebbülni, szeretné, hogy az általa is fogyasztott ellenzéki sajtó meg a tiszás influnenszerek lebólintsák, fölmentsék. Betegnek kell lenni, hogy bárki ezt a rengeteg bántást élvezze, én is rühellem. (Arról meg már korábban beszélgettünk, hogy a kutyák alapvetően maguknak csinálták a bajt, maradni kellett volna a külső vágányon, nem odariszálni, hogy »mi is azt szeretnék, ha Magyar Péter győzne«. A Mi Hazánkkal azért nem üvöltözik senki, hogy lépjenek vissza, mert föl sem merült, hogy egyáltalán állást foglaljanak az Orbán–Magyar-vitában; saját szavazóknak politizálnak, nem a féltucat ellenzéki portálnak. És nézd: lesz listájuk és 106 egyéni jelöltjük.)”