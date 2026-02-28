Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„A kutyapártosok jó része is nehezen viseli ezt az egészet”

„A kutyapártosok jó része is nehezen viseli ezt az egészet”

Ceglédi Zoltán
2026. 02. 28. 14:33
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ceglédi Zoltán, Facebook: „Pláne, hogy simán elhiszem, hogy a kutyapártosok jó része is nehezen viseli ezt az egészet, szeretne megkönnyebbülni, szeretné, hogy az általa is fogyasztott ellenzéki sajtó meg a tiszás influnenszerek lebólintsák, fölmentsék. Betegnek kell lenni, hogy bárki ezt a rengeteg bántást élvezze, én is rühellem. (Arról meg már korábban beszélgettünk, hogy a kutyák alapvetően maguknak csinálták a bajt, maradni kellett volna a külső vágányon, nem odariszálni, hogy »mi is azt szeretnék, ha Magyar Péter győzne«. A Mi Hazánkkal azért nem üvöltözik senki, hogy lépjenek vissza, mert föl sem merült, hogy egyáltalán állást foglaljanak az Orbán–Magyar-vitában; saját szavazóknak politizálnak, nem a féltucat ellenzéki portálnak. És nézd: lesz listájuk és 106 egyéni jelöltjük.)”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektisza

Nem könnyű…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.