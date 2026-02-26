Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

„A lelke mélyén minden hülye tudja, milyen is a háború”

„A lelke mélyén minden hülye tudja, milyen is a háború”

Bálint Botond
2026. 02. 26. 15:01
Bálint Botond, Pesti Srácok: „A tiszás kommentelők, akik nekiállnak gyalázkodni, ha valaki felhívja a figyelmüket a háborúval kapcsolatos ellentmondásokra, sok esetben erősen katonakorúnak látszó férfiakról is beszélünk itt, általában »ghostolnak«, amint valaki odaírja nekik, hogy ők fognak kikötni a keleti fronton, nem a nagymamájuk vagy a kamuprofiljuk. És ilyenkor bevillan nekik a valódi háború. És milyen az ember, még az internet névtelenségében és a kamuprofilok védettségében sem írja le szívesen az adott 18 és 50 közötti fiatalember, hogy ő igenis kész harcolni Ukrajnáért, hajlandó sorozott katona lenni, megcsinálni a kiképzést és EU-s zászlóval a zubbonyán, Manfred Weber nevével az ajkán rohamra indulni valahol az orosz állások ellen a Dnyeperen túl. A lelke mélyén minden hülye tudja, milyen is a háború.”

