„A magyar érdekekkel szembe menő lépés”

Horn Gábor
2026. 02. 23. 6:51
Horn Gábor, Facebook: „Most itt állunk, barátság nélkül, de nem az orosz háborús bűnös a hibás, nem a Horvátországi megoldásokon dolgozunk, hanem megbüntetik az egyébként is fagyoskodó, hősiesen ellenálló ukrán népet , az energia szállitás korlátozásával . Hősies kiállás Putyin mellett, ócska , a magyar érdekekkel szembe menő , az oroszokat támogató lépés . Sajnos egyértelmű , hogy azok szolgálják a háború érdekeit, akik Putyin mellett állnak es azok a békéét, akik az ukrán népet támogatják.”

Nógrádi György
München után sincs előrelépés

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A védelmi kiadások drasztikus emelésével az uniós lakosság egyre kisebb része ért egyet.

