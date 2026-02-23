Rákay Philip, Facebook : „A magyar Parlament egyik legvisszataszítóbb ügynöke, Tordai Bence ma megint hatalmas arccal, össze-vissza hazudozott az Orbán-kormányról, minősíthetetlenül undorító stílusban. Kövér László házelnök rendesen helyre is tette ezt a nyomorult hazaáruló bolsit, eképpen: "Képviselő úr! Próbáljon meg úgy viselkedni, mint aki utoljára van ebben a házban!"