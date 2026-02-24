„A magyarok álma a BÉKE”

Csizmadia László, Civilek.Info: „Összegzésül, azok az európai vezetők, akik elfelejtették, vagy meg sem élték az I. és II. világháború borzalmait, vesztésre állnak. Hiába szabadították Európára az illegális bevándorlást, mint látható, hatalommegtartási politikai szándékaik elégtelenre vizsgáztak. Ők, a normalitást nélkülözve, háborúpártiságukkal az emberiség jövőjét teszik kockára, amikor fiataljainkat frontra küldenék. A szabadság igen, a szabadosság a közerkölcs tiprásával nem! Legyen velünk a Jóisten, hogy mi magyarok 2026. április 12-én felhívhassuk Európa és a világ közösségének figyelmét, a béke minden előtt! Szolgáljon erre Békemenetünk ahol, aki magyar, velünk tarthat!”



