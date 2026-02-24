Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„A magyarok álma a BÉKE”

„A magyarok álma a BÉKE”

Csizmadia László
2026. 02. 24. 6:41
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csizmadia László, Civilek.Info: „Összegzésül, azok az európai vezetők, akik elfelejtették, vagy meg sem élték az I. és II. világháború borzalmait, vesztésre állnak. Hiába szabadították Európára az illegális bevándorlást, mint látható, hatalommegtartási politikai szándékaik elégtelenre vizsgáztak. Ők, a normalitást nélkülözve, háborúpártiságukkal az emberiség jövőjét teszik kockára, amikor fiataljainkat frontra küldenék. A szabadság igen, a szabadosság a közerkölcs tiprásával nem! Legyen velünk a Jóisten, hogy mi magyarok 2026. április 12-én felhívhassuk Európa és a világ közösségének figyelmét, a béke minden előtt! Szolgáljon erre Békemenetünk ahol, aki magyar, velünk tarthat!”


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekprogram

A megint átmázolt kommunista program

Megyeri Dávid avatarja

Négyévente kiderül, hogy csalóka ábránd volt reménykedni az éppen esedékes balos társulatban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.