A megjegyzés a gáz: „két vadonatúj gázerőmű áráért”.

Hargitai Miklós, Népszava: „Szuverenitás? Energiabiztonság? Kiszámíthatóság? Pillanatnyilag van 780 milliárdért (két vadonatúj gázerőmű áráért) egy kibetonozott munkagödrünk: nagyjából ott tartunk, mint Bulgária meg Finnország, akik – időben vagy legalábbis Orbánéknál hamarabb észrevéve, hogy át lettek verve – kiszálltak a Roszatom-buliból, és most futnak a pénzük után. A mi kormányunk viszont valami egész más után fut: a jelek szerint megpróbál kész helyzetet teremteni a következő, jó eséllyel már nem fideszes kabinet számára. Azaz miközben az európai engedélyezést tekintve visszajutottunk a 2014 januári állapotokhoz, ők nem csak a betonöntést – vagyis a tényleges építkezést – kezdik meg sietve, hanem a hírek szerint (megmagyarázhatatlanul gyorsan és a készültséget tekintve teljességgel indokolatlanul) a gépészeti fődarabok berendelését is.”



