Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„A mesékben nem nyerhet háborút, aki rossz”

„A mesékben nem nyerhet háborút, aki rossz”

Ambrózy Áron
2026. 02. 24. 14:40
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ambrózy Áron, Pesti Srácok: „Morális pózok vannak konkrét célok és a konkrét célok eléréséhez rendelt konkrét eszközök helyett. Kijelentjük, hogy Oroszország nem győzhet, a rosszakat meg kell büntetni. És rámutattunk a gonoszra, mintha a világ csak feketéből és fehérből állna. A háborút meg folytatjuk, mert a gonosz nem győzhet, a mesekönyvekben így olvastuk. És így, a kitartásunknak és az önsorsrontásuknak köszönhetően tulajdonképpen a jók győztek, hiszen nem győztek a gonoszok. Folytatjuk; az Európai Unió többségének ennyi bőven elég. Aki pedig nem menetel együtt velük ebbe a szép, új, totalitárius világba, ahol a háború örökké tart, azzal ordítoznak. Azt fenyegetik. Mert az új rendben a lojális együttműködés a szervilizmust jelenti, az ellenvéleményt és a kérdéseket pedig felváltotta a Jawohl, meine Kommissionführerin! De mi nem vagyunk buta nyugati vademberek, mi ennél többet érdemlünk! Nekünk, magyaroknak nem elég, hogy „folytatjuk”. Ha csak folytatni képesek, akkor inkább hagyják abba, és jöjjenek az újak, a romlatlanok, bárki, aki nem vett részt az elmúlt négy év kudarcos és hiábavaló öldöklésében. Az oroszok meg egymás között jussanak ugyanerre!”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki

Odrobina Kristóf avatarja

Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.