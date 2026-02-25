Mandula Viktor, Facebook: „A polgárháborúval játszik a Medián, amikor húszszázalékos Tisza-vezetést hazudik. Ha mégis a Fidesz nyer áprilisban, mire lesz képes az ilyen számokkal felhergelt szekta?”
Így írnak ők – Február 25., délután
