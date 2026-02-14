Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„A pörgettyű mindenesetre forog, szexuális csalival még szemkápráztatóbban”

Lendvai Ildikó
2026. 02. 14. 14:42
Lendvai Ildikó, Népszava: „A Neue Zürcher Zeitungban két svájci professzor Trumppal, előtte a harmadik birodalommal kapcsolatban hívja fel a figyelmet az autokráciák bevált stabilizációs eszközeire: folyton új meg új akciókba kezdenek, hogy eltereljék a figyelmet disznóságaikról vagy kudarcaikról. „Mint amikor egyfolytában hajtanak egy pörgettyűt, amely e nélkül előbb-utóbb leállna.” A pörgettyű mindenesetre forog. Szexuális csalival még szemkápráztatóbban. Orbán annak idején azt mondta, hogy akkor pörgetik, „amikor eljön az ideje”. Lehet, nem mostanra tervezték. Lehet, hogy még maguk sem találják igazán kompromittálónak, legfeljebb csiklandósnak a felvételt.”


 

