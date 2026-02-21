Mráz Ágoston Sámuel, Facebook: „Ha Brüsszel azzal próbál zsarolni, hogy a Magyarországnak járó forrásokat nem adja oda, egy szuverén országnak van eszköze arra, hogy különadók formájában beszedje ezeket az összegeket. 1922 milliárd forint – közel 5 milliárd euró – csak az idei évben, amelyet a kormány a multiktól szed be, és a magyar családok támogatására fordít. Néhány év alatt ez az összeg meghaladja a Brüsszel által, a hétéves költségvetési ciklusban visszatartott 10 milliárd eurót. Ezért mondható: a szuverenitás jobb üzlet a magyaroknak!”



