Orbán Viktor: Ukrajna káoszt akar, de Magyarországot nem lehet megzsarolni + videó

„A szuverenitás jobb üzlet a magyaroknak”

„A szuverenitás jobb üzlet a magyaroknak”

Mráz Ágoston Sámuel
2026. 02. 21. 14:29
Mráz Ágoston Sámuel, Facebook: „Ha Brüsszel azzal próbál zsarolni, hogy a Magyarországnak járó forrásokat nem adja oda, egy szuverén országnak van eszköze arra, hogy különadók formájában beszedje ezeket az összegeket. 1922 milliárd forint – közel 5 milliárd euró – csak az idei évben, amelyet a kormány a multiktól szed be, és a magyar családok támogatására fordít. Néhány év alatt ez az összeg meghaladja a Brüsszel által, a hétéves költségvetési ciklusban visszatartott 10 milliárd eurót. Ezért mondható: a szuverenitás jobb üzlet a magyaroknak!”


 

