Fodor Gábor Facebook: "A felületes szemlélő számonkérhetné, hogy ha a rendszerváltás idején mi is tapasztalat nélkül csöppentünk a politikába, akkor miért fogalmazunk meg kritikákat a Tisza Párttal szemben. Azonban szó sincs arról, hogy a Fidesz akkoriban zöldfülűnek számított volna. Nekünk ott volt a szakkollégiumi mozgalom, amely tudatosan arra készített fel minket, hogy elsajátítsuk a demokráciában való részvételhez szükséges ismereteket. A tanulási folyamat öt éven át tartott: a vitakultúrát, az érvelést, a demokratikus működést ekkor sajátítottuk el a Bibó Szakkollégiumban. Éveken át gyakoroltuk a szövetségépítést és a nézetkülönbségek kulturált ütköztetését. Ezért az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásain már azt vettük észre, hogy nekünk, a fiatalabb generációnak nagyobb a tapasztalatunk a demokratikus normák használatában, mint a történelmi pártok képviselőinek. Ezzel szemben a Tisza Pártnál nem látok valódi pártszerű működést, nincsenek belső fórumok, ahol értékelhető viták zajlanának. A politikai felkészültség nemcsak diplomán múlik, hanem a gyakorlaton is. Hiába képzett valaki, hiába tehetséges, attól még vallhat kudarcot a közéletben, ha hiányzik a belső demokrácia és a közös döntéshozatal gyakorlóterepe." ️



