„A Tisza Pártnál nem látok valódi pártszerű működést”

Fodor Gábor
2026. 02. 05. 6:44
Fodor Gábor Facebook: "A felületes szemlélő számonkérhetné, hogy ha a rendszerváltás idején mi is tapasztalat nélkül csöppentünk a politikába, akkor miért fogalmazunk meg kritikákat a Tisza Párttal szemben. Azonban szó sincs arról, hogy a Fidesz akkoriban zöldfülűnek számított volna. Nekünk ott volt a szakkollégiumi mozgalom, amely tudatosan arra készített fel minket, hogy elsajátítsuk a demokráciában való részvételhez szükséges ismereteket. A tanulási folyamat öt éven át tartott: a vitakultúrát, az érvelést, a demokratikus működést ekkor sajátítottuk el a Bibó Szakkollégiumban. Éveken át gyakoroltuk a szövetségépítést és a nézetkülönbségek kulturált ütköztetését. Ezért az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásain már azt vettük észre, hogy nekünk, a fiatalabb generációnak nagyobb a tapasztalatunk a demokratikus normák használatában, mint a történelmi pártok képviselőinek. Ezzel szemben a Tisza Pártnál nem látok valódi pártszerű működést, nincsenek belső fórumok, ahol értékelhető viták zajlanának. A politikai felkészültség nemcsak diplomán múlik, hanem a gyakorlaton is. Hiába képzett valaki, hiába tehetséges, attól még vallhat kudarcot a közéletben, ha hiányzik a belső demokrácia és a közös döntéshozatal gyakorlóterepe." ️


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Megyeri Dávid
idezojelekMagyar Péter

Tiszás önlebuktatás élő adásban

Megyeri Dávid avatarja

Irgalmatlanul rosszul áll a szénája annak, aki ilyen kétségbeesett lépésre szánja el magát.

