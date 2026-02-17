Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„A tutiságból kihagyott vállalkozó”

„A tutiságból kihagyott vállalkozó.”

Jeszenszky Zsolt
2026. 02. 17. 14:31
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jeszenszky Zsolt, PestiSrácok: „És szerintem sokan találkoztak már vele. Az egyik elsődleges helyszín, ahol fellelhető, az a négycsillagos wellness hotel. Azon belül is a jacuzzi. Ahol többedmagával, hozzá hasonlóakkal üldögél, végig a hosszú hétvége során. A hotelben fellelhető legdrágább pezsgő is ott van náluk, és hangoskodó-elégedetlenkedő diskurzusiak közben ezt kortyolgatják. Szóval az élet nem annyira bünteti őket. Ám mégis, ki vannak akadva, fel vannak háborodva, kikérik maguknak. Hogy mit? Mindent. Nyilván felsorolják az összes toposzt, ami a balos propagandamédiából folyik a Fidesz-kormány vélt vagy valós hibáiról. Nyilván vannak tényleges hibák is, és mint minden nagyobb rendszerben, így egy ország működtetésében is mindig felbukkannak morálisan megkérdőjelezhető figurák, opportunisták, az ország ügyeinek előremozdítása helyett csakis saját gazdagodásukon dolgozó szélhámosok vagy akár gazfickók. Akik aztán, persze, ha nem kapnak elég nagy szeletet a tortából, akkor dobbantanak, és a legnagyobb NER-kritikusok lesznek. És nem csak a politika frontvonalában vannak ilyenek. Hanem a jacuzziban is. Ezek a vállalkozók ugyanis sok esetben számos állami megrendelést kaptak vagy kapnak a mai napig, de legalábbis alvállalkozóként részt vesznek állami nagyprojektekben. Ám nem kapnak eleget. Ráadásul tudnak, ismernek valakit, aki náluk sokkal jobban „be van kötve”, több pénz „esik le” neki. Korrrupcióóóóó! – kiabálják. Hát persze, hiszen tudjuk ennek a szónak a definícióját: Az, amiből engem kihagynak.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekléphaft pál

A világ állása

Bayer Zsolt avatarja

Léphaft Pál karikatúrái – az aranyszarban és a háborúban elsüllyedő Nyugatról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.