„A tutiságból kihagyott vállalkozó.”

Jeszenszky Zsolt, PestiSrácok: „És szerintem sokan találkoztak már vele. Az egyik elsődleges helyszín, ahol fellelhető, az a négycsillagos wellness hotel. Azon belül is a jacuzzi. Ahol többedmagával, hozzá hasonlóakkal üldögél, végig a hosszú hétvége során. A hotelben fellelhető legdrágább pezsgő is ott van náluk, és hangoskodó-elégedetlenkedő diskurzusiak közben ezt kortyolgatják. Szóval az élet nem annyira bünteti őket. Ám mégis, ki vannak akadva, fel vannak háborodva, kikérik maguknak. Hogy mit? Mindent. Nyilván felsorolják az összes toposzt, ami a balos propagandamédiából folyik a Fidesz-kormány vélt vagy valós hibáiról. Nyilván vannak tényleges hibák is, és mint minden nagyobb rendszerben, így egy ország működtetésében is mindig felbukkannak morálisan megkérdőjelezhető figurák, opportunisták, az ország ügyeinek előremozdítása helyett csakis saját gazdagodásukon dolgozó szélhámosok vagy akár gazfickók. Akik aztán, persze, ha nem kapnak elég nagy szeletet a tortából, akkor dobbantanak, és a legnagyobb NER-kritikusok lesznek. És nem csak a politika frontvonalában vannak ilyenek. Hanem a jacuzziban is. Ezek a vállalkozók ugyanis sok esetben számos állami megrendelést kaptak vagy kapnak a mai napig, de legalábbis alvállalkozóként részt vesznek állami nagyprojektekben. Ám nem kapnak eleget. Ráadásul tudnak, ismernek valakit, aki náluk sokkal jobban „be van kötve”, több pénz „esik le” neki. Korrrupcióóóóó! – kiabálják. Hát persze, hiszen tudjuk ennek a szónak a definícióját: Az, amiből engem kihagynak.”