„A választás kimenetele valójában a bizonytalan szavazókon múlik”

„A választás kimenetele valójában a bizonytalan szavazókon múlik”

Fodor Gábor
2026. 02. 22. 6:56
Fodor Gábor, Facebook: „A választás kimenetele valójában a bizonytalan szavazókon múlik. A hithű táborok ugyanis már felsorakoztak: a lojális Fidesz-szavazót semmi nem ingatja meg, és mára a Tisza-szavazó tábora is stabilizálódott. A valódi küzdelem a középen állókért zajlik, akik fokozottan érzékenyek a gazdasági, morális és politikai dilemmákra és még abban sem biztosak, hogy elmennek- e szavazni. Mivel nekik mindkét oldallal szemben léteznek fenntartásaik, rájuk az aprónak tűnő részletek is döntő hatással lehetnek. Jelenleg annyira kiélezett a helyzet, hogy felelősséggel nem lehet megállapítani, ki vezet valójában, hiába látunk ellentmondásos közvélemény-kutatási eredményeket. Meggyőződésem, hogy a végső sorrendet az utolsó pillanatban felkorbácsolt érzelmek fogják eldönteni. Ebben a környezetben az olyan témák, mint az ukrán szál, a háborús pszichózis vagy az energiaellátás körüli bizonytalanság, hatásos mozgósító erővel bírhatnak – még akkor is, ha sok megfigyelő  gyakran megdöbbenve észleli ezeket a kampányeszközöket.”

